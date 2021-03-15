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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberleri... hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadelerine yer verdi.

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