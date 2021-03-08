Emine Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan açıklamasında, "Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
GÜNDEM DHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Emine Erdoğan, Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj paylaştı.
Kadınların her incindiğinde insanlığın incindiğini belirten Emine Erdoğan, "Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.