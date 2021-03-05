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CHP'li Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der’den meclis toplantısında küfür skandalı!

'li Başkan Yardımcısı , Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısındaki konuşması esnasında etti. CHP’li Meclis Başkanı , Abdullah Der’i üslubuna dikkat etmesi konusunda uyardı. İşte o diyaloglar...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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CHP'li Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der’den meclis toplantısında küfür skandalı!

Başkan Yardımcısı 'in, Ataşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında küfürlü konuşması tepkiyle karşılandı.

'li Meclis Başkanı , Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der'in küfürlü konuşmasına tepki göstererek "Uslubumuza dikkat edin" dedi.



İŞTE O DİYALOGLAR

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Der: "Ey Mustafa Kemallar, ey Aşık Veyseller, siz nasılsa diyorsunuz. Devletin yerini işgal etmişsiniz. Hadi …… olun gidin diyordunuz.

Meclis üyesi: Başkan müdahale eder misin? Burada kadınlar var.

Ataşehir Belediyesi CHP'li Meclis Başkanı Sevgi Uluğ: "Uslubumuza dikkat edin."

Abdullah Der: "Ben sizin için demiyorum '…… olun' gidin diye. Yanlış anlaşılma olmasın.. İlhami Başkan (Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi) bir saniye ya.. Niye sözümüzü neden neden kesiyorsun? Niye sözümüz kesiyorsun?

Meclis üyesi: "Böyle uslup olmaz. Vatandaşa ediyorsun"

Abdullah Der: "Ben küfür etmiyorum. Ne küfürden bahsediyorsun"

Meclis üyesi: "Sayın başkan normal mi?

Sevgi Uluğ: "Başkanım toplar mısınız? Uslubunuza lütfen dikkat edelim"

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