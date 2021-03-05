Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Seyrantepe Şehir Hastanesi için tarih verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Koca, "702 yataklı hastanede Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız." dedi.
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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.