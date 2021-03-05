05 Mart 2021, Cuma
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Seyrantepe Şehir Hastanesi için tarih verdi

Sağlık Bakanı , yapımı tamamlanan Seyrantepe Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Koca, "702 yataklı hastanede Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız." dedi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Seyrantepe Şehir Hastanesi için tarih verdi

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirerek, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraf da yer aldı.

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