05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB'den Bitlis'teki askeri helikopter kazası hakkında flaş açıklama

MSB'den Bitlis'teki askeri helikopter kazası hakkında flaş açıklama

(MSB) "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
ABONE OL
MSB'den Bitlis'teki askeri helikopter kazası hakkında flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Helikopterin kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmadı." açıklamasını yaptı.

Bakanlık raporu şöyle;

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde; enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış, ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir."

Bitlis’teki helikopter kazasının sebebi ne? BİTLİS'TEKİ HELİKOPTER KAZASININ SEBEBİ NE?
Şehit Korgeneralden FETÖcü darbecilere... ŞEHİT KORGENERAL'DEN FETÖ'CÜ DARBECİLERE...
Elimle kazıp bir askeri çıkardım "ELİMLE KAZIP BİR ASKERİ ÇIKARDIM"
Bakan Akar ve komutanlar bölgede... BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR BÖLGEDE...
Selçuk Bayraktar Korgeneral Erbaşı anlattı SELÇUK BAYRAKTAR KORGENERAL ERBAŞ'I ANLATTI
Bahçeliden Bitliste şehit düşen şehitler için taziye BAHÇELİ'DEN BİTLİS'TE ŞEHİT DÜŞEN ŞEHİTLER İÇİN TAZİYE
Askeri helikoptere sabotaj ihtimali var mı? ASKERİ HELİKOPTERE SABOTAJ İHTİMALİ VAR MI?
Helikopterin enkazından ilk görüntü! HELİKOPTERİN ENKAZINDAN İLK GÖRÜNTÜ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA