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Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 11. kez toplandı

Son dakika haberleri... Türkiye- askeri heyetleri 11. kez toplandı. Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantıya ilişkin tarafından açıklama yapıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Son dakika: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri 11. kez toplandı

SON DAKİKA HABERİ | Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisinin NATO Karargahı'nda yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 11'incisi NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

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