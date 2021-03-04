04 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bitlis'te düşen helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koşan köylü o anları anlattı

Bitlis'te düşen helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koşan köylü o anları anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2021 20:40
Güncelleme:04.03.2021 20:59
Son dakika haberleri... Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu. Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı. Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Birinin yanına gittim. Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım." dedi.

Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı.

Olay sırasında bir motor sesi duyduğunu ancak ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Bikeç, şöyle konuştu:

"Sonra çocuklarımız gelerek helikopterin düştüğünü söyledi. Olay yerine gittiğimizde şehitler vardı. Çok üzgünüm. 4 yaralı vardı. Birinin yanına gittim Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım. Kendine geldi 'İyiyim' dedi. Sonra kırık olabileceğini söyleyerek kıpırdamamasını istedim."

"CEKETİMİ ÇIKARARAK ÜŞÜMEMESİ İÇİN ÜZERİNE SERDİM"

Daha sonra diğer yaralının yanına gittiğini aktaran Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Onu bulunduğu yerden çıkardık. Sonra sağlık ekipleri geldi. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık." dedi.

10 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışması başlatıldı. Çalışma neticesinde helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Kazada helikopterde bulunan 10 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Elimle kazıp bir askeri çıkardım
"Elimle kazıp bir askeri çıkardım"
Dev kule servisin üzerine devrildi
Dev kule servisin üzerine devrildi
Sesi duyan kaçtı! O anlar kamerada
Sesi duyan kaçtı! O anlar kamerada
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
Garaj kapısını açık bıraktı! Dev timsah...
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri artırıldı
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri artırıldı
Mutasyonlu virüs sonrası yeni tedbirler alındı
Mutasyonlu virüs sonrası yeni tedbirler alındı
Eriğin fiyatı geriledi
Eriğin fiyatı geriledi
Suçüstü yakalandılar!
Suçüstü yakalandılar!
Midesinde patladı! Hastanelik oldu
Midesinde patladı! Hastanelik oldu
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
300 bin konut nasıl dönüştürülecek?
Tarihi hamam Millet Kıraathanesi oldu
Tarihi hamam Millet Kıraathanesi oldu
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ