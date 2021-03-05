Denetimlerde başta ticaret sanayi odası, esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplumun katımına önem verilerek bu kurumların rehberlik edici ve otokontrolü sağlayıcı yönünden azami istifade edilecek.

Denetim ekiplerinde sahada yapılacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecek.





Denetimlerde kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıra, daha önceki genelgelerimiz ile getirilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar sıkı sıkıya takip edilecek. Kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyurular etkili şekilde yapılmaya devam edilecek.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM'e anlık olarak girilecek. Vali ve kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.