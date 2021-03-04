Son dakika | Sözde "liyakat" düşkünü CHP'nin geldiği son nokta! Bir kişiye 4 koltuk

KABAKTEPE: "'LİYAKAT NE GÜZEL ŞEY.' YERSENİZ TABİ!"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; "CHP'de liyakat; seçim ortaklarına yüzdelik kadrolar dağıtmaktır, Esenyurt'ta olduğu gibi üniversite diploması sormaksızın akrabalara 4 farklı makam vermektir. Her fırsatta liyakat güzellemesi yapanların liyakat anlayışı tam olarak budur. 'Liyakat ne güzel şey.' Yerseniz tabi!" dedi.

MUSTAFA KARATAY'A 4 FARKLI MÜDÜRLÜK

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay'a, 4 farklı müdürlük görevi verildiği ortaya çıktı.



Mustafa Karatay, aynı anda Basın ve Yayın Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürütüyor. Esenyurt Belediyesi'nde, Günnur Yıldırım isimli çalışan da Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere 2 farklı makamda görev yürütüyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ'NDE BİR KİŞİYE ÜÇ MÜDÜRLÜK

Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde; Ayşe Güven isimli çalışana Özel Kalem Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü verildiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİNE 3 GÖREV

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kardeşi Eralp Atay'a Sağlık İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü görevini verildiği bildirildi.

NAS: "100 İŞÇİDEN 35'İNİ CHP'DEN, 15'İNİ İYİ PARTİDEN ALALIM"

CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan kadrolaşmayı itiraf etmişti.

Özgür Nas, 18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" demişti.

Toplantıya; İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da katılmıştı.

CHP'li İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da şunları söylemişti: "Şimdi bazen doğru bildiğimiz yanlışlar var. Mesela ben de bilmiyordum, süreç içinde öğrendim. Mesela kış bakım çalışmaları var. Ya da cankurtaran gibi mevsimsel 3 aylık, 4 aylık işçiler var. 'Yav, 3 aylık işe niye bizim örgütümüzden adam girmiyor' falan diye hepimiz birden bağırdık. Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Özellikle bu tür mevsimsel işçilerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle, onlar devam edecek."