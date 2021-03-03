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CHP'den Denizli'de skandal görevlendirme! Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye 3 müdürlük verildi

A Haber
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Giriş: 03.03.2021 13:39
Güncelleme:03.03.2021 14:19
Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye çalışanı Ayşe Güven'e üç müdürlük verildiği ortaya çıktı.

Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye çalışanı Ayşe Güven'e üç müdürlük verildiği ortaya çıktı.

CHPden Denizlide skandal görevlendirme CHP'DEN DENİZLİ'DE SKANDAL GÖREVLENDİRME
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