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CHP'den Denizli'de skandal görevlendirme! Merkezefendi Belediyesi'nde bir kişiye 3 müdürlük verildi
Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye çalışanı Ayşe Güven'e üç müdürlük verildiği ortaya çıktı.
Sürekli liyakat vurgusu yapan CHP'li belediyelerin skandal görevlendirmeleri bitmek bilmiyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde belediye çalışanı Ayşe Güven'e üç müdürlük verildiği ortaya çıktı.