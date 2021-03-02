CHP'li Ekrem İmamoğlu için hapis cezası istendi! O davada flaş karar

"'BASİTLİK YAPMIŞTIR' DEMİŞTİR"

Ekrem İmamoğlu'nun baş koruması Mustafa Akın da tanık olarak alınan beyanında, "Olayın olduğu gün yanındaydım. Başkanın olayın olduğu tarihlerde yoğun bir miting programı vardı. Bu nedenle ses kısıklığı vardı. Otobüs içerisinde sık sık buhar verilerek boğazı rahatlatılmaya çalışılıyordu. Boğaz pastili de kullanıyordu. 'Vali itlik yapmıştır' diye bir ifade duymadım. 'Basitlik yapmıştır' demiştir. Ses kısıklığından dolayı oradaki kişilerin yanlış anladığını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları amacıyla süre vererek, duruşmayı 17 Mart'a erteledi.

İBB MECLİSİ'NDE DE KÜFÜR ETMİŞTİ

İBB meclis toplantısında, Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gönderme yaparak sataştı. İmamoğlu'nun, mikrofon kapalıyken, salondakilerin duyamayacağı şekilde küfür ettiği iddia edildi.

İmamoğlu'nun yanındaki AK Partili Divan Katibi İBB ve Sultangazi Meclis Üyesi Onur Uygun bu sözleri duyup AK Parti Grubu'na iletti.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun partisinin deprem çalışmalarını anlattığı konuşması sırasında meydana gelen olay sonrası söz alan AK Parti Grubu Sözcüsü Faruk Gökkuş, İmamoğlu'nun küfür ettiğini önü sürdü ve sözlerin geri alıp, Meclis'ten özür dilemesini istedi.

Tevfik Göksu da yeniden söz alıp, İmamoğlu'na, "Ben duymadım ama arkadaşlarım ilettiler. Benim burada telaffuz edemediğim, ettiğiniz küfürden ötürü AK Parti Grubu'ndan özür dileyin. Dilemezseniz Meclis'i terk edeceğiz" diyerek, kararlarında ısrarcı oldu.

Ekrem İmamoğlu da bu çıkış üzerine "Arkadaşımıza işaret ettim zaten. Toplantı sonrasında onunla özel konuşacağım. Üzüntümü dile getiriyorum" şeklinde cevap verdi.