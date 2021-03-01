CHP yönetimindeki Safranbolu Belediyesi'ne mezarlık tepkisi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki aile mezarlığında cenaze sahipleri rezaleti yaşadı. Hocabayır ailesi defin işlemi için mezarlığa gittiğinde bir aksaklık olduğu gerekçesiyle saatlerce bekletildi. Sıra geldiğinde ise mezarın su kanalı gibi kazıldığını gördüler. İmam defin işlemini uygun görmedi. Benzeri skandalları başka cenaze sahipleri de yaşadı. CHP yönetimindeki belediye şikayetler üstüne açıklama yaptı. "Çok önemli bir şey değil" savunması Safranboluluları çileden çıkardı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Zeki Kocabayır, vefat eden ağabeyini ilçedeki aile mezarlığında defnecekti. Cenazeyle birlikte saatlerce mezarlıkta bekleyen aile üyeleri bu kez defin sırasında kahroldu.

Peki mezarlıktaki bu skandalın sebebi neydi? İddiaya göre Safranbolu'da mezarlık işlerini yaklaşık 40 yıldır Akif ve oğlu Adnan Şen yapıyordu. Ancak Safranbolu Belediyesi, mezarlık işlerini ihaleye çıkardı. İhaleyi şehir dışından bir firmanın kazandığı söz konusu firmanın kalifiye olmayan elemanlar ile mezar kazmaya çalıştığı ortaya çıktı.

AÇIKLAMA ÇİLEDEN ÇIKARDI

Safranbolu Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan görev alanları içinde temizlik ve mezarlık işleri de bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım "çok önemli bir şey yok" açıklamasıyla taziye sahiplerini daha da öfkelendirdi. Gazetecilerin firma hakkında soruşturma yapılacak mı sorusuna ise evet yanıtını verdi.



Öte yandan Safronbolu Belediye Başkanı Elif Köse göreve geldiğinde "CHP olarak 40 yıl sonra belediyeyi ele geçirdik" diye övünmüştü. Ancak göreve geldiği günden beri kayda değer bir hizmeti olmadı. Son olarak mezarlıkta yaşanan skandallarla Safranboluluları çileden çıkardı