03 Mart 2021, Çarşamba
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Diyarbakır annelerinden CHP'li heyeti zora sokan soru: CHP HDP kardeş mi?

annelerinin dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 548'inci gününde devam ediyor. HDP'nin ittifak ortağı 'den bir heyet bugün Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de "Geç kaldınız" dedi. Öte yandan bir annenin, "CHP, HDP ile kardeş mi?" sorusu CHP'li heyete zor anlar yaşattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Diyarbakır annelerinden CHP'li heyeti zora sokan soru: CHP HDP kardeş mi?

eski Başkanı 'nin öldürülmesine ilişin davanın ikinci duruşmasına katılmak üzere kente gelen Grup Başkanvekili ve Milletvekili , terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin binası önündeki oturma eylemine ziyarette bulundu.

Ailelerin, ziyarette 548 gündür eylem yaptıklarını ve neden şimdi geldiklerini sorması üzerine CHP Grup Başkanvekili Özel, bugün 'a geldiklerini söyledi. Aileler, CHP'li heyete, çocuklarının kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu söyledi. Ailelerin taleplerini dinledikten sonra CHP heyeti, çadırdan ayrıldı. Aileler, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



CHP heyetinin ziyareti ile ilgili konuşan, 2014 yılında 'in ilçesinde 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemini sürdüren Nurettin Üdümlü, HDP ve CHP'yi istemediklerini söyledi.

Üdümlü, "Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu buraya geldi. Onların da evladı var. Neden ailelere yardımcı olmuyorlar? Biz tepki gösteriyoruz. Eğer CHP, HDP'ye destek vermezse onlara inanacağız. HDP bizim evlatlarımızı gasbederek götürüyor" dedi.

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