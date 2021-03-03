Diyarbakır annelerinden CHP'li heyeti zora sokan soru: CHP HDP kardeş mi?

Üdümlü, "Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu buraya geldi. Onların da evladı var. Neden ailelere yardımcı olmuyorlar? Biz tepki gösteriyoruz. Eğer CHP, HDP'ye destek vermezse onlara inanacağız. HDP bizim evlatlarımızı gasbederek götürüyor" dedi.

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