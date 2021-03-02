CHP'li belediye kavşaktaki Osmanlı tuğrasını kaldırdı

DAHA ÖNCE NEDEN 'BAKIMA ALDIK' DEDİĞİ SORULDU

MHP'li Meclis Üyesi Avni Atay ise, farklı görsellerin kaldırılmadığını ancak Osmanlı tuğrasının kaldırıldığını hatırlatarak, "Bu zihniyetle ilçe yazboz tahtasına döner. Her gelen öncekinin yaptıklarını değiştirir. Buna meydan vermeyelim" dedi.

Başkan Yılmaz, "Koyarken kime sordunuz? Ben kaldırırken niye soruyorsunuz? Bir önceki belediye başkanı koyarken kime sormuş? Kafasına göre koymuş, ben de kaldırıyorum. Benden sonra gelen de benim koyduğumu kaldırsın. Ama ben yine de 30-40 kişi çağırıp 'burada ne görmek istiyorsunuz?' diye sormuşum. Bu Kur'an-ı Kerim değil. Tuğranın sanatsal bir değeri de yok. Bu bizim atalarımızın, padişahların kullandığı bir mühür. Olayı cumhuriyet ve Osmanlıyı kıyaslamaya yönlendirmeyin. Onlar da bizim atamız, Cumhuriyeti kuranlar da atamız" dedi.