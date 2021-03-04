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Sözde "liyakat" düşkünü CHP'nin geldiği son nokta! Bir kişiye 4 müdürlük

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Giriş: 04.03.2021 09:11
Güncelleme:04.03.2021 09:19
Son dakika haberi... CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay'ın 4 ayrı müdürlük görevine atanması, Aydın'ın CHP'li Efeler Belediyesi ve CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde ise bir kişiye 3 müdürlük verildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tartışılıyor.

Son dakika haberi... CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay'ın 4 ayrı müdürlük görevine atanması, Aydın'ın CHP'li Efeler Belediyesi ve CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde ise bir kişiye 3 müdürlük verildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tartışılıyor.

CHPnin geldiği son nokta! Bir kişiye 4 koltuk CHP'NİN GELDİĞİ SON NOKTA! BİR KİŞİYE 4 KOLTUK
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