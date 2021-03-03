Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetleri sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından PKK'lı sorumlu tutan anneler 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemlerine devam ediyor. HDP'nin ittifak ortağı CHP'den bir heyet bugün Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Aileler, ziyarette CHP'li isimlere HDP ile yapılan ittifak nedeniyle tepki gösterdi. Bu ziyaretin ardından akşam saatlerinde Diyarbakır anneleri A Haber'e konuk oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in samimi olmadığını söyleyen anneler, Özel'in samimini göstermesi için PKK'yı lanetleyen, HDP'yi kınayan bir tweet atması gerektiğini söyledi. "HDP'nin ön kapısı Meclis'e arka kapısı Kandil'e açılıyor" diyen anneler, CHP'ye "Neden bugün boy göstermeye geldiniz?" sorusunu sordu.