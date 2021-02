Konyalı minikler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Konyalı ilköğretim öğrencileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat tarihindeki doğum gününü "Sevgin her an kalbimde, çok yaşa Tayyip dede" şarkısıyla kutladı.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için yazılıp bestelenen "Çok Yaşa Tayyip Dede" şarkısı, sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürüldü. Eser, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedildi ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu'nda görüntüye alındı.

İşte "Çok Yaşa Tayyip Dede" şarkısının sözleri:

Sevgin her an kalbimde

Çok yaşa Tayyip Dede

Seni çok seviyoruz

Çok yaşa Tayyip Dede

Vatanını çok seven bizler için didinen

Düşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dede

Minik kalbim seninle

Dik dur sakın eğilme vatanıma sahip çık düşman her an tetikte

Tablet, kitap dağıttın

Bizi hep öne aldın

Önce çocuklar dedin

Bizi sen ne çok sevdin

Hasta olmak istemem hastaneyi hiç sevmem Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmem

15 Temmuz bir destan Tayyip dedem Başkomutan

O gerçek bir kahraman

Çelik yürekli kalkan

Mutlu, mesut yaşamak koşup oyun oynamak

Tek dileğim Allah'tan vatanımda yaşlanmak