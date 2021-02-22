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Son dakika: Bakan Soylu A Haber'de açıklamıştı! HDP’li Taşdemir'i Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , teslim olan bir teröristin ifadesinde ’li Ağrı Milletvekili ’in ’da olduğunu söylediğini canlı yayınında açıkladı. O teröristin ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir’in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu, örgütün kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını anlattığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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örgütü PKK'nın 'da cezaevi olarak kullanılan mağarada 13 vatandaşı şehit etmesi sonrası, İçişleri Bakanı , mecliste düzenlenen özel oturumda bir 'li milletvekilinin Gara bölgesine gittiğini açıkladı.

BAKAN SOYLU A HABER'DE AÇIKLADI
Bakan Soylu daha sonra katıldığı canlı yayınında bu kişinin Milletvekili olduğunu söyledi. Soylu teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP'li Taşdemir'i Gara bölgesinde gördüğünü anlattığını ifade etti.

O teröristin ifadesine ulaşıldı. Teröristin ifadesinde Gara bölgesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in kendisinin içerisinde bulunduğu araca bindiğini, sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu anlattığı öğrenildi. Teröristin ifadesinde, Taşdemir'in terör örgütünün kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını söylediği de kaydedildi.

"SİVİL KIYAFETLİYDİ, SIRT ÇANTALI VE ELİNDE POŞETLER VARDI"
Teslim olan terörist ifadesinde şunları anlattığı öğrenildi: "...Irak Mahmur alanına, özel kuvvetler mensubu Pirdoğan kod isimli örgüt mensubunun şoförlüğünde, yine bu alanın düzenlemesini yapan Özgür Çiya ve Arin Botan ve Arin kod isimli örgüt üyeleriyle beraber geçtim. Araçta kod isimlerini hatırlamadığım 3 erkek terör örgüt üyesi daha vardı. Herkesin yanında silah ve teçhizatları bulunuyordu.

Gara alanında araç ile 1.5 saat yolculuk yaptık. Yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan Dirayet Dilan Taşdemir isimli, sonradan televizyondan HDP milletvekili olduğunu öğrendiğim kişi indi. Benim bulunduğum araca bindi. Bu kişi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler de vardı. Araca bindikten sonra sadece selamlaştık. Aramızda başka bir konuşma olmadı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur kampına geldik. Bize 'hoşça kalın' diyerek araçtan indi. Bu şahsı başka bir araç aldı…"

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASIYLA SORUŞTURULUYOR
Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında bu bilgiler doğrultusunda soruşturma yürütüyor. Başsavcılık Taşdemir'in terör örgütü PKK ile ilişkisi ve Gara'da bulunmasıyla ilgili araştırma yapıyor. Bakan Soylu'nun açıklamaları ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturma 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yürütülüyor.

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