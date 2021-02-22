Haliç'e bakanların görmek istediği mavi sulardı. Ancak karşılarında bir çamur deryası duruyordu. Yılların ihmaliyle bataklığa dönüşmüştü. 'Altın Boynuz' efsanesini yaşatacak bir kahramana ihtiyaç vardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1994 yılında İBB başkanı olarak göreve başladı. En büyük projesi ise Haliç'i temizlemekti. Kimse inanmadı. Hatta doldurulup şehir parkı haline getirilmesini teklif edenler dahi oldu ancak o kararlıydı geri adım atmadı.