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24 yıl önceki hayal nasıl gerçekleşti? O çocuk 'Haliç Mucizesi'ne tanık oldu! 'Altın Boynuz' efsanesini Başkan Erdoğan yaşattı

Bir zamanlar adıyla değil kirliliğiyle anılıyordu. Kimse temizlenebileceğine inanmıyor, ihtimal dahi vermiyordu. 1997 yılında 14 yaşındaki bir çocuk Haliç için  ''Burayı kimse temizleyemez, temizlenirse mucize olur'' demişti. Mucizeyi Başkan gerçekleştirdi. O çocuk 24 yıl sonra yaşanan süreci 'e anlattı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
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24 yıl önceki hayal nasıl gerçekleşti? O çocuk 'Haliç Mucizesi'ne tanık oldu! 'Altın Boynuz' efsanesini Başkan Erdoğan yaşattı

Tarihte kısa bir yolculuğa gideceğiz. 'un 'u 'in geçmişine ineceğiz. Bir zamanlar sararıp solmuş çamur deryasına dönmüş bir Haliç vardı. Değil kıyılarında gezmek Haliç manzaralı evlerde kokudan pencereler dahi açılmazdı. Haliç adeta kaderine terk edilmişti.

24 yıl önceki hayal nasıl gerçekleşti? O çocuk 'Haliç Mucizesi'ne tanık oldu! 'Altın Boynuz' efsanesini Başkan Erdoğan yaşattı 24 YIL ÖNCEKİ HAYAL NASIL GERÇEKLEŞTİ? O ÇOCUK 'HALİÇ MUCİZESİ'NE TANIK OLDU! 'ALTIN BOYNUZ' EFSANESİNİ BAŞKAN ERDOĞAN YAŞATTI

Haliç'e bakanların görmek istediği mavi sulardı. Ancak karşılarında bir çamur deryası duruyordu. Yılların ihmaliyle bataklığa dönüşmüştü. 'Altın Boynuz' efsanesini yaşatacak bir kahramana ihtiyaç vardı.

Başkan 1994 yılında başkanı olarak göreve başladı. En büyük projesi ise Haliç'i temizlemekti. Kimse inanmadı. Hatta doldurulup şehir parkı haline getirilmesini teklif edenler dahi oldu ancak o kararlıydı geri adım atmadı.

Başkan Erdoğan 1997 yılında "Haliç çevre koruma projesi" için düğmeye bastı. O dönemde 14 yaşında olan 'ya 'Haliç temizlenir mi?' diye sorulmuş, ve "Bu pislik bu pisliği kim temizleyecek burada ya kimse başaramaz başarana mucize olur" yanıtı gelmişti.

Haliç'i yaşama döndüren önemli bir adım da 21 Ekim 2012'de atıldı. 'ndan Haliç'e can suyu taşındı.

Haliç'in bugünlerdeki hali ise Yunus Şişko'yu tedirgin ediyor... Çünkü Haliç yeniden kirleniyor...

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