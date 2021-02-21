Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'liyi açıkladı evlat nöbetindeki ailelerden Taşdemir'e tepki geldi

Gara'daki şehitlerden HDP'li Taşdemir'i sorumlu tuttuklarını söyleyen Aksu, "Şehitlerimiz oldu, Allah onlara rahmet eylesin. Allah bize bir daha böyle bir günü yaşatmasın. Devletimize, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, asker ve polisimize çok teşekkür ediyoruz her zaman yanımızda oldular. Gara'ya giden milletvekiline soruşturma açıldı. Onun yüzünden bunlar böyle oldu. Onların da evladı varsa onlara, Allah evlat acısı yaşatsın. 6 yıldır biz çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Eren yavrum, 13 şehidimiz oldu. Onlar yaptılar. Onlar bizlere düşman, geri dönün gelin. Bütün çocuklar gelsin. Onlar bizim düşmanımız sen polisime askerime güven" dedi.

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