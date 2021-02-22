Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP’li Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’da olduğunu söylediğini A Haber canlı yayınında açıkladı. O teröristin ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir’in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu, örgütün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını anlattığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çalik aktardı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP'li Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da olduğunu söylediğini A Haber canlı yayınında açıkladı. O teröristin ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu, örgütün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını anlattığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çalik aktardı.