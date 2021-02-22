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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de açıklamıştı! HDP’li Dirayet Dilan Taşdemir'i Gara’da gören terörist konuştu

A Haber
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Giriş: 22.02.2021 13:24
Güncelleme:22.02.2021 13:36
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP’li Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’da olduğunu söylediğini A Haber canlı yayınında açıkladı. O teröristin ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir’in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu, örgütün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını anlattığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çalik aktardı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan bir teröristin ifadesinde HDP'li Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Gara'da olduğunu söylediğini A Haber canlı yayınında açıkladı. O teröristin ifadesinde Dirayet Dilan Taşdemir'in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetler olduğunu, örgütün Mahmur kampında indiğini ve araç değiştirerek oradan ayrıldığını anlattığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çalik aktardı.

Son dakika: Bakan Soylu A Haberde açıklamıştı! HDP’li Taşdemiri Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı SON DAKİKA: BAKAN SOYLU A HABER'DE AÇIKLAMIŞTI! HDP'Lİ TAŞDEMİR'İ GARA'DA GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEN TERÖRİSTİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

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