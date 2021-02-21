BAKAN SOYLU AÇIKLAMIŞTI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun A Haber canlı yayınında Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir tam bir terör militanı çıktı.

Bakan Soylu şunları söyledi: "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir"