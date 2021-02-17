Eksi 20 derecede terörist avındalar! Şehit annelerini duygulandıran mesaj

"Bizler bütün jandarma personeli olarak operasyonlarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Gara'da şehit olan 13 kardeşimiz bu vatan için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içip, şehit oldular. Gözleri arkada kalmasın, bize devrettikleri vatan görevini en iyi şekilde yerine getireceğiz. Şehidimiz Eren'in annesi başta olmak üzere tüm şehit anneleri artık onlar Türk milletinin, hepimizin anneleri, biz onların evlatlarıyız; gönülleri rahat olsun şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için tüm azim ve kararlılığımızla vatan görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Aziz Türk milletinin bilmesini isteriz ki; Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman ve her yerde canımızı seve seve feda edeceğiz."