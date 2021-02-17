Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Bu hafta 67 bin 620 öğrencimiz daha internet paketli bilgisayarına kavuşuyor
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli tablet bilgisayara kavuşacağını bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, "Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur." dedi.
GÜNDEM AA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor.
Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 17, 2021
Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler... pic.twitter.com/4UdM7l7IaZ
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