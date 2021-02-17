Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na şok! Kardeşi uyuşturucu suçundan gözaltında

Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılan U.A. ise, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 0,66 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan B.A. ve A.B. de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.