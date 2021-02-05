İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı!

41 İŞBİRLİKÇİ YAKALANDI

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 41 işbirlikçi yakalanmış, 168 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.