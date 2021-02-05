HaberlerGaleri İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı!
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de "Eren-7 Mercan Munzur" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden toplam bin 62 personel görev alıyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 09:56Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 10:18
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
ABONE OL
1
14
İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı!
2
14
İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı!
3
14
İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı!
4
14
İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı!
5
14
İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı!