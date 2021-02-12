13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt ilerinde Eren-10 Gabar operasyonu başlatıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt ilerinde Eren-10 Gabar operasyonu başlatıldı

Son dakika haberi...Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ve Siirt illerinde “EREN-10 GABAR” Operasyonu başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2021 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021
ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Şırnak-Siirt ilerinde Eren-10 Gabar operasyonu başlatıldı

Operasyonda; , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve timlerinden oluşan 1.073 personel [(68) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 58 işbirlikçi yakalanmış, 213 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yapılan açıklamada "EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA