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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Bitlis ve Siirt'te "Eren-6 Mergelo Operasyonu" başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.453 personel görev alıyor.

Giriş Tarihi: 02.02.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 10:30
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde "Eren -6 Mergelo" Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde "EREN-6 MERGELO" Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.453) personel [(82) operasyonel tim] görev alıyor.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı

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