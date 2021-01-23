"Eren-3 Ağrı Dağı" Operasyonu başlatıldı! 1.040 personel görev alıyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla kararlı biçimde devam ediyor. Eren operasyonları Tendürek ve Lice'den sonra Ağrı Dağın'da da başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1.040 personel görev alıyor.

Giriş Tarihi: 23.01.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 10:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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