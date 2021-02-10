12 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren-9 Operasyonu başladı! 2 bin 218 personel katılıyor

Son dakika: Eren-9 Operasyonu başladı! 2 bin 218 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca ’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı. Operasyonda , Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, timlerinden oluşan 2.218 personel görev alıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2021 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Eren-9 Operasyonu başladı! 2 bin 218 personel katılıyor

İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, ilinde "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" Operasyonu başlatıldı.

Eren-9 Operasyonu başladı! 2 bin 218 personel katılıyor EREN-9 OPERASYONU BAŞLADI! 2 BİN 218 PERSONEL KATILIYOR


Eren-9 Operasyonu başladı! Bölgeden sıcak görüntüler! EREN-9 OPERASYONU BAŞLADI! BÖLGEDEN SICAK GÖRÜNTÜLER!

Operasyonda; , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve timlerinden oluşan 2 bin 218 personel 129 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: “EREN-7 MERCAN MUNZUR” OPERASYONU BAŞLATILDI
Son dakika: Diyarbakır'da Eren-2 Narko Terör Tırpan-2 operasyonu: 16 şüpheli yakalandı SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA "EREN-2 NARKO TERÖR TIRPAN-2" OPERASYONU: 16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Son dakika: Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı SON DAKİKA: EREN-8 AMANOSLAR OPERASYONU BAŞLADI
Erzincan'da teröristlere Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül operasyonu ERZİNCAN'DA TERÖRİSTLERE "EREN-3 ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI YILMAZ TANKÜL" OPERASYONU
Son dakika: Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! 1.040 personel görev alıyor SON DAKİKA: EREN-3 AĞRI DAĞI OPERASYONU BAŞLATILDI! 1.040 PERSONEL GÖREV ALIYOR
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bitlis ve Siirt'te Eren-6 Mergelo Operasyonu başlatıldı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: BİTLİS VE SİİRT'TE EREN-6 MERGELO OPERASYONU BAŞLATILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA