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Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

ilçesinin kırsal Kızılhisar Mahallesi'nin 'Sarp Deresi' mevkii olarak bilinen 'ndeki bölgede defineciler yaptıkları kaçak tarihi eser kazısında tesadüfen yaklaşık 30 metre derinlikte beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldular. Serinhisar ilçesindeki , korumaya alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Serinhisar ilçesinin kırsal Kızılhisar Mahallesi'nin 'Sarp Deresi' mevkii olarak bilinen Gavuralanı Tepesi'ndeki insan figürüne benzeyen kayanın yanında bir süre önce kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı belirlendi.

Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Definecilerin kazdıkları yerden iple inildiğinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulunan Kızılhisar Mağarası'na ulaşıldığı belirlendi.

Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Dağlık alandaki 1 saatlik yürüyüşle ulaşılan mağaradaki odacıklarda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'deki gibi travertenler ile sarkıt ve dikitlerin bulunduğu bildirildi.

Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Mağara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tabiat varlığı olarak ilan edilerek korumaya alındı.

Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Mağara yöre halkında da merak uyandırıyor. Mağarayı görmek isteyen maceraseverler iple içine inerek doğal güzelliği görebiliyor.

Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Bölgede çobanlık yapan Mehmet Alabaş, mağaranın koruma altına alınmasına sevindiklerini belirtip, "Define avcıları kaya üzerindeki insan başı figürüne bakıp, yanında hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapmışlar.

Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Kazdıkları sırada bu mağarayı bulmuşlar. Eskiden burada böyle bir mağara yoktu. Kaçak kazıyla ortaya çıkmış, ne zaman kazıldığı belli değil. Avcılar gizli cenneti ortaya çıkarmış.

Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Mağaranın içinde hazine bulup, bulmadıklarını da kimse bilmiyor. Dar bir girişi var iple inilebiliyor. İçinde travertenler ve sarkıtlar var.

Denizli’de kaçak defineciler beyaz traverten ve sarkıtların olduğu bir mağara buldu

Daha derin olan yerler var ancak girilemiyor. Mağaranın koruma altına alınmasına sevindik. Turizme kazandırılırsa bölge için iyi olur" dedi.

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