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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs müjdesi

salgını hakkında araştırmalarına devam eden 'nden müjdeli haber geldi. DSÖ ekipleri , ve 'da büyük düşüşler yaşandığını açıkladı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs müjdesi

DSÖ'nün paylaştığı verilere göre vaka sayıları 4 haftadır düşüş gösteriyor.

Yeni vakalarda kaydedilen düşüş, salgından büyük oranda etkilenen 'de yüzde 25, 'de yüzde 20 ve 'da yüzde 10 olarak gerçekleşti.

TEDBİRLERİN OLUMLU ETKİSİ

Epidemiyolojist Jean-Marie Milleliri, 2020'nin sonunda uygulanan sıkı tedbirlerin etkilerini göstermeye başladığını belirtiyor. Milleliri'ye göre, vakalardaki düşüş eğilimi, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınacağının anlaşıldığı izlenimini veriyor.

Francis Crick Enstitüsü'nden Jonathan Stoye ise DSÖ verileri için "Kesinlikle kötü haberler değil, ancak hala ne kadar iyi olduklarını bilmiyoruz." diye konuştu. Stoye, DSÖ rakamlarının, bazı net olmayan veriler nedeniyle, dünya genelindeki vakaların bütünün yansıtılması noktasında eksik kalabileceğini vurguladı.

VARYANTLARDAKİ RİSK

Ancak COVID-19'un yeni türlerinin ortaya çıkmasının salgınının seyrini olumsuz yönde değiştirmesinden endişe ediliyor.

Zira virüsün varyantların özellikle birkaçının yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklandı. Bu açıklama da aşılarının onlara karşı daha az etkili olabileceği endişelerini gündeme getirdi.

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