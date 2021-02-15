Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs müjdesi

Francis Crick Enstitüsü'nden Jonathan Stoye ise DSÖ verileri için "Kesinlikle kötü haberler değil, ancak hala ne kadar iyi olduklarını bilmiyoruz." diye konuştu. Stoye, DSÖ rakamlarının, bazı net olmayan veriler nedeniyle, dünya genelindeki vakaların bütünün yansıtılması noktasında eksik kalabileceğini vurguladı.