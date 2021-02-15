Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs müjdesi
Koronavirüs salgını hakkında araştırmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü'nden müjdeli haber geldi. DSÖ ekipleri İngiltere, ABD ve Brezilya'da büyük düşüşler yaşandığını açıkladı.
TEDBİRLERİN OLUMLU ETKİSİ
Epidemiyolojist Jean-Marie Milleliri, 2020'nin sonunda uygulanan sıkı tedbirlerin etkilerini göstermeye başladığını belirtiyor. Milleliri'ye göre, vakalardaki düşüş eğilimi, virüsün yayılımının nasıl kontrol altına alınacağının anlaşıldığı izlenimini veriyor.
Francis Crick Enstitüsü'nden Jonathan Stoye ise DSÖ verileri için "Kesinlikle kötü haberler değil, ancak hala ne kadar iyi olduklarını bilmiyoruz." diye konuştu. Stoye, DSÖ rakamlarının, bazı net olmayan veriler nedeniyle, dünya genelindeki vakaların bütünün yansıtılması noktasında eksik kalabileceğini vurguladı.
VARYANTLARDAKİ RİSK
Ancak COVID-19'un yeni türlerinin ortaya çıkmasının salgınının seyrini olumsuz yönde değiştirmesinden endişe ediliyor.
Zira virüsün varyantların özellikle birkaçının yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklandı. Bu açıklama da koronavirüs aşılarının onlara karşı daha az etkili olabileceği endişelerini gündeme getirdi.