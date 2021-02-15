Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert tepki: Terörizmle ilgili çifte standart devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Batı'nın sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, gece Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajda, "Batı'nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımından yaklaşık 5 saat sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.