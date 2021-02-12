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Gara şehitlerine veda
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Ertuğ Güler, Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Harun Turhan ebediyete uğurlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Ertuğ Güler, Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Harun Turhan ebediyete uğurlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.