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Gara şehitlerine veda

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Giriş: 12.02.2021 14:17
Güncelleme:12.02.2021 14:21
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Ertuğ Güler, Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Harun Turhan ebediyete uğurlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Ertuğ Güler, Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Harun Turhan ebediyete uğurlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Şehitler için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Şehit Burak Coşkunun duygulandıran mektubu ŞEHİT BURAK COŞKUN'UN DUYGULANDIRAN MEKTUBU
Son dakika: Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla devam ediyor! 33 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: PENÇE KARTAL-2 HAREKATI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR! 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Garada PKKya ağır darbe! Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haberde değerlendirdi: Bir destan daha! SON DAKİKA: GARA'DA PKK'YA AĞIR DARBE! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: BİR DESTAN DAHA!

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