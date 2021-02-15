Yunanistan PKK'ya sahip çıktı! Gara operasyonlarını kınadı
13 Türk vatandaşının şehit edildiğini görmezden gelen Yunanistan, PKK'yı korumaya devam ediyor. Türkiye'nin Gara'ya yaptığı operasyonları kınayan Avrupa'nın kutlası Yunanistan, "Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" ifadelerine yer verdi.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, 10 Şubat 2021'de PKK'ye yönelik "Pençe Kartal-2 Harekatı" başlatılmıştı.
50'den fazla teröristin öldürüldüğü ve 2 teröristin ise sağ ele geçirildiği operasyonların sürdüğü esnalarda Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'i ağırlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirilen operasyondan rahatsız olduğunu gizlemedi.
Euronews'in haberine göre ülke ismi vermeden operasyonları değerlendiren Dendias, "Irak'a yönelik 'barış misyonu' adı altında yapılan yasa dışı operasyonları kınıyorum. Ülkeler gözdağı vermekten sakınmalı" dedi.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
• 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı
• 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak
• 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey
• 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil Kabaklı
• 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya
• 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur
• 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci
• 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş
• Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse
• Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca
• Erzurum nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Sedat Sorgun
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan şehidin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edildi.
"SÖZDE CEZAEVLERİNDE" TUTULMUŞLAR
Baruş, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, 10 Şubat 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen 13 kişiyle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek konuşmasına başladı.
Aydın Baruş, 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde, değişik bölgelerinde gezdirilerek en son Gara bölgesinde "sözde cezaevinde" tutulurken şehit edilen Türk vatandaşlarının Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
2 ŞEHİT CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, kimliği belirlenen 11 kişiden, 2'si memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı memleketi Kahramanmaraş'a, Aydın Köse ise memleketi Adıyaman'a uğurlandı. Diğer şehidin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.