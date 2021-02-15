Yunanistan PKK'ya sahip çıktı! Gara operasyonlarını kınadı

• Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse

• Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca

• Erzurum nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Sedat Sorgun

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 1'inin daha kimliği belirlendi. Kimliği saptanan şehidin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ifade edildi.