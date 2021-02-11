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Gara operasyonun stratejik önemi ne? "Yakında yeni operasyonlar başlayacak" Mesut Hakkı Caşın'dan flaş sözler

A Haber
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Giriş: 11.02.2021 17:06
Güncelleme:11.02.2021 17:06
Son dakika haberi...Pençe Kartal 2 Harekatı ile terör yuvaları yerle bir ediliyor. Gara'ya başlatılan operasyonun stratejik önemi nedir? Gara operasyonu Sincar'a uzanır mı? Türkiye'ye bu bölgeye neden operasyon başlattı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Casın, yakında başka bölgelerde de operasyonların başlayacağını söyledi.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Gara'ya başlatılan operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Bölgede DEAŞ ve PKK'nın terör örgütlerinin işbirliği yaptığı ifade eden Caşın, "PKK'lı teröristlerin Gara bölgesindeki gizli bölgelerine yerleşip oradan Türk karakollarına saldırmasını engellemek için bu operasyon başlatılmıştır. Asıl mesele Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki ileri karakol noktalarıyla güvenliğini sağlamıştır ve yakında başka bölgelerde de operasyonlar olacaktır. Irak bu operasyonlara destek verecektir." dedi.

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