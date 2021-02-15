Son dakika: İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ yeni parti kurma hazırlığında

45 KİŞİYİ ÖZDAĞ'A DESTEK VERDİKLERİ İÇİN İSTİFAYA ZORLAMIŞLARDI

Muğla'ya giderek İYİ Parti Muğla İl Başkanı Şekerdağ'a teşekkür edeceğini açıklayan Özdağ, "Ancak dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Eğer gidersem Muğla'da gereken yapılacakmış. Muğla il teşkilatına baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi ve İl Başkanı tehdit edildi. İl Başkanı biraz önce bana mesajla, iki sivil polisin kendisini evden alıp partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı." ifadesini kullanmıştı..

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