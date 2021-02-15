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Son dakika: İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ yeni parti kurma hazırlığında

Son dakika haberine göre FETÖ’cü olmakla suçladıktan sonra ’den ihraç edilen ancak yargı kararıyla geri dönen , yeni parti kurma hazırlığına başladı. Özdağ’ın yönetime muhalif olduğu için partiden uzaklaştırılan isimlerle toplantılar yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 15.02.2021 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021
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FETÖ ile ilgili iddiaları sonrası ihraç edilen ve 'ye yargı kararı ile dönen Milletvekili , diğer muhaliflerle yeni bir parti kuracak. İstanbul İl Başkanı 'nun FETÖ'cü olduğunu öne süren Özdağ, jet hızıyla ihraç edilmiş, yargı disiplin kurulunun konuya ilişkin kararını bozmuştu.

Mahkeme kararının ardından İYİ Parti'ye dönen Özdağ, partinin iletişim gruplarına dahil edilmedi. Özdağ'a parti ile ilgili hiçbir bilgi verilmediği öğrenildi.

Bu arada Disiplin Kurulu da ay sonunda toplanarak Özdağ'ın ihracını yeniden gündemine alacak.

Tekrar ihraç edilmesi beklenen Özdağ'ın yeni parti için kolları sıvadığı belirtiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Özdağ'ın partiden uzaklaştırılan ve parti içinde muhalif olan isimlerle toplantılar gerçekleştirdiği öğrenildi.

45 KİŞİYİ ÖZDAĞ'A DESTEK VERDİKLERİ İÇİN İSTİFAYA ZORLAMIŞLARDI
'ya giderek İYİ Parti Muğla İl Başkanı Şekerdağ'a teşekkür edeceğini açıklayan Özdağ, "Ancak dünden itibaren bana yönelik olarak basın yoluyla tehditler geliyor. Eğer gidersem Muğla'da gereken yapılacakmış. Muğla il teşkilatına baskılar yapılarak dün gece 45 kişi istifa ettirildi ve İl Başkanı tehdit edildi. İl Başkanı biraz önce bana mesajla, iki sivil polisin kendisini evden alıp partiye götüreceğini bildirdi. Bir mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı." ifadesini kullanmıştı..

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