Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 7. Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

Bizim siyasetimizin temelinde elbette asırlardır elden ele aktarılarak bugünlere ulaşan bir büyük dava vardır. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok güçlendirerek refahı daha çok artırarak gösteriyoruz.

AK Parti kadroları gece gündüz çalışmıştır. Hiçbir sıfat, hiçbir konum manevi huzurdan daha büyük değildir, olamaz.

Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden bu anlayışla çok daha verimli çalışmalar bekliyoruz.