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Deutsche Bank sözcüsü deşifre etti! FETÖ'den sahte belgeli algı operasyonu

() ile hacker grubu işbirliğiyle Alman ’a ait olduğu iddia edilen bazı belgelerle Eski Hazine ve Maliye Bakanı hedef alındı. Çok geçmeden amatörce hazırlanan bu sahte belgelerin algı operasyonu oluşturma amaçlı olduğu deşifre edildi. Deutsche Bank sözcüsü, Avrupa SABAH'a yaptığı açıklamada, "Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi kontrol ettik. Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Deutsche Bank sözcüsü deşifre etti! FETÖ'den sahte belgeli algı operasyonu

Türkiye düşmanı FETÖ'nün hazırladığı çakma belge, 'un 6,8 milyon takipçisi olan Twitter hesabından paylaşıldı.

Algı çetesi, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın logosunu kullanmak suretiyle sahte bir belge hazırladı.

Sözde belge, Millview Corp. isimli bir şirket ile MRT Finance&Investment Inc. şirketi arasındaki sözde alacak-verecek konusunu teminat altına alıyor.

(Anonymous çetesinin paylaştığı bu belgeler sahte çıktı)

HEPSİ SAHTE!

Anonymous, sözde 14 milyar euroluk teminatın Ziraat Bankası'na havale edildiğini ve paranın 6 Ekim 2021 tarihine kadar blokeli olduğunu yazan belgeyi "gerçek" diye paylaştı.

FETÖ'nün emrinde olan Anonymous, ikinci bir paylaşımında da yalanını sürdürdü.

(Anonymous çetesinin paylaştığı bu belgeler sahte çıkt��)

DEUTSCHE&NBSP;BANK: KESİNLİKLE SAHTE


Ancak SABAH Avrupa, Almanya'nın en büyük bankası olan 'a ilettiği belgelerin gerçek olup olmadığını sordu.

Bankadan SABAH'a yapılan resmi açıklamada, "Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi kontrol ettik: Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" denildi. Sözcü, "Arada sırada bazı kişiler veya çevreler böyle sahte belgeleri piyasaya sürüyorlar. Bunlar kesinlikle sahte" dedi.

Deutsche Bank'tan SABAH Avrupa'ya yapılan açıklamada belgelerin sahte olduğu bildirildi.

Anonymous yalan paylaşımını Türkçe de yaptı.

(İSMAİL EREL-SABAH)


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