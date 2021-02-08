Deutsche Bank sözcüsü deşifre etti! FETÖ'den sahte belgeli algı operasyonu

HEPSİ SAHTE!



Anonymous, sözde 14 milyar euroluk teminatın Ziraat Bankası'na havale edildiğini ve paranın 6 Ekim 2021 tarihine kadar blokeli olduğunu yazan belgeyi "gerçek" diye paylaştı.

FETÖ'nün emrinde olan Anonymous, ikinci bir paylaşımında da yalanını sürdürdü.

(Anonymous çetesinin paylaştığı bu belgeler sahte çıkt��)

DEUTSCHE&NBSP;BANK: KESİNLİKLE SAHTE



Ancak SABAH Avrupa, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'a ilettiği belgelerin gerçek olup olmadığını sordu.

Bankadan SABAH'a yapılan resmi açıklamada, "Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Bu bilgiyi kontrol ettik: Bu belgeler sahte. Bunlar Deutsche Bank'a ait değil" denildi. Sözcü, "Arada sırada bazı kişiler veya çevreler böyle sahte belgeleri piyasaya sürüyorlar. Bunlar kesinlikle sahte" dedi.