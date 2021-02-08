08 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

 Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlileri, dün "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi. Baskınlarda 7 kilo 29 gram bonzai,125 gram esrar, 39 gram sentetik kannabionid, 17 gram kokain, 16 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 4 adet ecstacy, 162 adet hap, 1 adet ruhsatsız silah, 32 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 21 bin 945 lira ve 20 dolar ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2021
ABONE OL
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 25 şüpheli gözaltında

İstanbul'da genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 7 kilo 240 gram uyuşturucu madde ve 166 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlileri, dün "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Baskınlarda 7 kilo 29 gram bonzai,125 gram esrar, 39 gram sentetik kannabionid, 17 gram kokain, 16 gram eroin, 14 gram metamfetamin, 4 adet ecstacy, 162 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız silah, 32 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 21 bin 945 lira ve 20 dolar ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursada akılalmaz yöntem! Uyuşturucu ele geçirildi BURSA'DA AKILALMAZ YÖNTEM! UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
İtalyada ambulanslar siren açamayacak! Mafya uyuşturucu satıcılarını korumaya aldı İTALYA'DA AMBULANSLAR SİREN AÇAMAYACAK! MAFYA UYUŞTURUCU SATICILARINI KORUMAYA ALDI
Son dakika: Edirnede TIRın içinde 230 kilo uyuşturucu ele geçirildi SON DAKİKA: EDİRNE'DE TIR'IN İÇİNDE 230 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA