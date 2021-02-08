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Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde dev FETÖ operasyonu!

Son dakika haberine göre; merkezli 38 ilde 'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 08.02.2021 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021
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Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde dev FETÖ operasyonu!

Balıkesir merkezli 38 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sürüyor.

Son dakika: Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ operasyonu SON DAKİKA: BALIKESİR MERKEZLİ 38 İLDE FETÖ OPERASYONU

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