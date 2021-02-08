Türkiye oyunu bozdu Yunanistan Fransa ve İsrail'e sığındı
Türkiye korkusundan Fransa ve İngiltere ile anlaşmalar yapan Yunanistan, şimdi de İsrail'in kapısını çaldı. Fransa'dan savaş jetleri, İngiltere'den uçak gemisi alacak olan Yunanistan, İsrail'den de hava savunma sistemi alacak.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sahaya inmesiyle Fransa'dan Rafale jetleri satın alan, ABD'den F-35 isteyen ve müttefikleriyle arka arkaya tatbikatlara girişen Yunanistan, bugün yeni bir adım atıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve işbirliğini görüşmek üzere İsrail ve Güney Kıbrıs'ı ziyaret ediyor. Miçotakis, Tel Aviv'de mevkidaşı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek.
Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail'den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor.
Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor.
22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.
Yunan medyası, bugünkü randevuda ise C-130 askeri nakliye uçaklarının bakımı ve İsrail üretimi Spike / NLOS güdümlü tanksavar füze sisteminin masada olacağını bildiriyor.
New Post yayın organı, gelecek üç ayda İsrail üretimi HERON silahlı insansız hava araçlarının Yunanistan'a nakledileceğini ve İskiri'deki üsse yerleştirileceğini yazdı. Halihazırda Yunan hava kuvvetleri personeli İsrail'de HERON eğitimi alıyor.
New Post'un haberinde en dikkat çekici bölüm ise, Yunanistan'ın İsrail silahlarına ilgisinin sınırsız olduğu. Atina yönetiminin hedefleri arasında, İsrail'in ürettiği Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemi de var.
Kiryakos Miçotakis yalnızca altı ay sonra bir kez daha Tel Aviv'i ziyaret ediyor, Ocak 2021'de ise Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos İsrail'deydi. Yerel medya öğleden sonra gerçekleşecek Miçotakis-Netanyahu görüşmesinin ardından akşam saat 19.00 sularında açıklama yapılmasını bekliyor.