Son dakika: Emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy FETÖ ilişkisini tek tek itiraf etti: Rütbemi Gülen taktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüte dair bildiklerini soruşturmayı yürüten savcıya anlattı.

2015'E KADAR AKTİF FAALİYET

Atasoy savcılıktaki ifadesinde, 1988 yılında lisede okuduğu dönemde o zaman "cemaat" olarak bildiği yapıyla tanıştığını, 2015'e kadar örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

GÜLEN'İN ELİNİ ÖPTÜ

Örgüt içerisinde "Servet" kod adını kullandığını aktaran Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de bunun üzerine Gülen'in elini öptüğünü söyledi.

2003 YILINDAKİ SINAV SORULARINI ALMIŞ

O günden itibaren FETÖ'nün askeri yapılanması içerisinde birçok görev aldığına işaret eden Atasoy, 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu kaydetti.

ÇOK SAYIDA OPERASYONEL HAT

Atasoy, bağlı olduğu mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan iletişime geçip örgütsel toplantılar yaptıklarını ayrıca çok sayıda operasyonel hat da kullandığını itiraf etti.

EVLİLİK ÖRGÜT DIŞI

Örgütün iki kez katalog evliliği yapması için yönlendirdiğine değinen Atasoy, görüştüğü örgüt mensubu kadınlarla anlaşamadığından evlenmediğini mevcut evliliğinin örgütsel bir evlilik olmadığını belirtti.

Serdar Atasoy, darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu, darbeye yönelik herhangi bir faaliyette bulunmadığını öne sürdü.

ÖRGÜTE BAĞLI ÇOK SAYIDA KİŞİYİ TEŞHİS ETTİ

Atasoy, FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde bulunduğu süre zarfında bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok kişiyi teşhis etti.