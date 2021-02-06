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Son dakika | İzmir Valiliğinden çıplak arama iddialarına yalanlama

Son dakika haberi... İzmir'in ilçesinde, Üniversitesindeki olaylara destek vermek için iki ayrı bölgede izinsiz gösteri yaptığı için gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyette çıplak arama ya da yasa dışı uygulama yapıldığı iddiaları üzerine, açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır" denildi.

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Giriş Tarihi: 06.02.2021 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021
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Son dakika | İzmir Valiliğinden çıplak arama iddialarına yalanlama

Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek dün akşam saatlerinde, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan yasadışı eylemlerde, 15'i kadın, 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, sosyal medya üzerinden çıplak arama ya da yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak yönde paylaşımların yapılması üzerine İzmir Valiliği açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"SOSYAL MEDYADA OLUŞTURULAN İDDİALAR TÜMÜYLE GERÇEK DIŞI"

"İlimiz Konak İlçesi, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı'nda yapılan yasadışı eylemlerde, (15) kadın, (11) erkek şahıs olmak üzere toplam (26) şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler doktor raporları alınarak saat 21.25 sıralarında Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilmiştir. Şüphelilerin arama işlemlerine henüz başlanılmadan, sosyal medya üzerinden "#İzmirEmniyetteNelerOluyor" hashtag'i oluşturularak, İzmir Emniyetinde çıplak arama yada yasa dışı uygulama yapıldığı izlenimi oluşturacak paylaşımlar yapılmaya başlanmıştır. Arama işlemi başlamadan şüphelilerin avukatlarına arama esnasında aramaya eşlik edip etmeyecekleri sorulmuş, avukatların çoğu aramaya katılmayacaklarını beyan etmiş, içlerinden sadece Hazal Aydın'ın aramaya katılacağını ifade etmesi üzerine bu avukat aramaya katılmış ve arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Sosyal medyada oluşturulan iddialar tümüyle gerçek dışı, emniyet birimlerimizi yıpratmaya yönelik yalanlardan ibaret olup 'çıplak arama, kanuna aykırı arama ya da mevzuata aykırı bir uygulama' yapılmamıştır."

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