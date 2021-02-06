GAY VE TRAVESTİLERLE AYNI OTELDE KONAKLADI

M.U.Y'ın; şahsın çok sayıda erkek şahıs ile konaklama kayıtlarının bulunduğu, gay/travesti/farklı cinsel tercihi olan şahıslar ile konakladığı, kendisinin de gay ya da farklı cinsel tercihinin olabileceği öğrenildi.

M.U.Y'ın; travesti/gay şahıslar ile konaklamış olabileceği, konaklamalarında R.G. isimli şahıs ile 22 Ekim 2020 tarihinde bir otelde kaldığı, M.U.Y'ın, "Cinsel Taciz (Sarkıntılık) - Kasten Yaralama" suçundan adli olay kaydının bulunduğu öğrenildi.



M.U.Y'ın; H.T isimli şahıs ile 22 Ekim 2020 tarihinde bir otelde kaldığı, "Kasten Yaralama – Hakaret" suçundan müşteki olarak adli olay kaydının bulunduğu tespit edildi. M.U.Y'ın, gaysohbet isimli sitede tanıştığı şahsı şikâyet ettiği bildirildi.

M.U.Y'ın; M.P. isimli şahıs ile 11 Kasım 2018 tarihinde otelde kaldığı öğrenildi.

M.U.Y ve M.P.'nin; çıkar amaçlı suç örgütü faaliyetlerine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında Ankara ilinde kumar ve tombala oynatan/oynayan, fuhuş yapan/yaptıran, otostopçular, masaj ve güzellik salonlarında çalışan ve gazino sahipleriyle birlikte olduğu ifade edildi.



M.U.Y'ın; yer aldığı asayiş şube müdürlüğü ahlak büro amirliğinden temin edilen listelerde "otostopçu listesinde adı geçen şahıs" şeklinde bilginin bulunduğu tespit edildi.

M.U.Y'ın; alkol kullandığı ve ikametinin bulunduğu binada sürekli olay çıkarttığı, 2. evliliği olduğu ve şu anki eşi Ş.Y. ile arasının bozuk olduğu, çevresinde sürekli alkol alıp huzursuzluk çıkaran biri olarak bilindiği öğrenildi.