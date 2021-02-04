04 Şubat 2021, Perşembe
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İstanbul Valiliği açıkladı! Polis aracını taşlayan 8 kişiden 5'i yakalandı

Son dakika haberine göre; 'nden Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen '' provokasyonuyla ilgili açıklama geldi.Yapılan açıklamada, polis araçlarını taşlayıp güvenlik güçlerine saldıran 8 şüpheliden 5'i yakalandığı 3'ünü arama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2021 Güncelleme Tarihi: 04.02.2021
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İstanbul Valiliği açıkladı! Polis aracını taşlayan 8 kişiden 5'i yakalandı

, Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 zanlının yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Y.A.K, N.E, M.C.D, Ö.Ş, A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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