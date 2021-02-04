Manisa'daki 4 gencin 'ölüm' videosunun perde arkası!

Manisa'da bir tarla'da cesetleri bulunan 20'li yaşlardaki 4 gencin ölümüyle ilgili bir son dakika haberi daha geldi. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. SABAH, intihar eden 3 arkadaşın "Seni yarı yolda bıraktık. Öbür tarafta görüşürüz" diyerek veda videosu gönderdiği Neşet Dalgın'ın (24) kardeşi Mert Dalgın'la (23) konuştu.