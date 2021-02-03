Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişiyle ilgili flaş gelişme
Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Gösterilerde gözaltına alınan 51 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Alınan karar gereği gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 30 kişi adli kontrolle salıverildi.
Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan 51 kişiden 30'u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İFADELERİ ALINDI
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona erdi.
30 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık şüphelilerden 30'unu tutuklama, 12'sini konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol, 9'unu yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
SERBEST BIRAKILDILAR
Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 30 kişi adli kontrolle salıverildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına yönelik tüm soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
NE OLMUŞTU?
Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta toplanan gruplar, Rektörlüğü ablukaya alarak bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engellemiş, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan 159 kişi gözaltına alınmıştı. "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa muhalefet" suçundan haklarında işlem 108 şüpheliden 98'i emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmış, 10 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet savcılığı ev hapsi kararı vermişti.
51 ŞÜPHELİYİ 9 SAVCI SORGULADI
Şüphelilerden 51'i ise bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine sevk edildi. Boğaziçi kampüsünde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engelleyen bu şüpheliler hakkında ise "kişi hürriyetini yoksun kılma", "kamu malına zarar verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna çıkarılan 51 şüphelinin ifadeleri, 9 savcı tarafından alındı.
104 GÖZALTI
Öte yandan, Boğaziçi eylemcilerine destek için dün akşam Kadıköy'de taşkınlık yapan bir grup polis araçlarına da saldırmıştı. Kadıköy'deki gösteriler sırasında 93 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'den Kadıköy'e giden 11 kişi olmak üzere dün 104 kişinin daha gözaltına alındığı açıklanmıştı.