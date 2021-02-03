Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan 30 kişiyle ilgili flaş gelişme

104 GÖZALTI

Öte yandan, Boğaziçi eylemcilerine destek için dün akşam Kadıköy'de taşkınlık yapan bir grup polis araçlarına da saldırmıştı. Kadıköy'deki gösteriler sırasında 93 kişi, Beşiktaş ve Sarıyer'den Kadıköy'e giden 11 kişi olmak üzere dün 104 kişinin daha gözaltına alındığı açıklanmıştı.