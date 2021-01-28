Son dakika: Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar

Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Ürettiğiniz çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa o zaman oturup düşünmeniz lazım. Bilim ve teknolojiyi yıkıcı güç olarak gören, sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bizim medeniyetimiz bu noktada ayrılır. Teknolojiyi insanlık yararına geliştirir. Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde o coğrafyalarda sefaletin önüne geçmek için kullanırız. Türkiye'yi kritik teknolojin pazarı değil üreticisi yapmanın altında yatan ana sebep de budur.