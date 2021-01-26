Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sosyal Atama Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sosyal Atama Töreni'ne iştirak etti.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün engellilerimizde 2143 ve şehit yakınlarımızdan 370 kişinin toplam 3603 kişinin kamuya atamalarını gerçekleştiriyoruz. Atamalarının hayırlı olmasını diliyorum. Anayasamızda belirtilen sosyal devletin fiiliyata geçirilmesini tebrik ediyorum. Devlet kimsesizlerin kimsesidir.

Devlet korumasındaki çocukların yurtlarda balık istifi şeklinde barındırıldığını gördük. Bu ortamlarda ne düzgün eğitim alıyor ne de meslek sahibi oluyordu. STK'larla işbirliği yaparak yetiştirilme modelini değiştirdik. Çocuklarımızı çok büyük yurtlarda koğuş sisteminden ev sistemine geçtik. Mahallelerde kurarak aynı atmosferi teneffüs etmesini sağladık. Personellerimize eğitim verdik.





DEVLET KORUMASINDAKİ ÇOCUK SAYISI 55 BİNİ AŞTI

13524 çocuğumuzun bakımını bu evlerde sürdürüyoruz. Çocuklarımızın yakınlarıyla yaşamasını sağladık. 652 bine yakın çocuğumuzun ailelerinin yanında hayatını sürdürmesini sağladık. Yüzde 86 doğrudan annelere olmak üzere 6,9 milyar lira destek verdik. Diğer bir uygulama koruyucu aileler uygulamasıdır. 7864 çocuğumuz sıkı denetlenen koruyucu ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyor. 795'i özel gereksinimi olan çocuklar. Kimsesiz çocukları evlat edinenlere şükranlarımızı sunuyorum.

2014'te bu çocuklarımızın kamudaki istihdamını kolaylaştırdık. Kendi branşlarında olmasını temin ettik. Devlet korumasındaki çocuk sayısı 21300'dü bugün bu sayı 55 bini aştı. İnşallah daha da yaygınlaştırarak toplumdan kopmamasını temin etmekte kararlıyız. Bir toplumun vicdanını ölçmenin en kestirme yolu engellilere olan davranışına bakmaktır. Ülkemizde yıllarca bu konuda doğru politikalar geliştirilmedi. Toplumdan izole evlerinde yaşamaya mahkum edilmiştir. Üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri engellilerin topluma kazandırılmasıdır. 2015'te engelliler kanunu çıkardık.

536 BİNE YAKIN ENGELLİMİZE BAKIM DESTEĞİ SAĞLIYORUZ

Engellilerimize bakım hizmeti sunmaya ya da destek olmaya başladık. 536 bine yakın engellimize bakım desteği sağlıyoruz. 541 merkezde yatılı bakım hizmeti veriyoruz. Tüm sağlık hizmetleri GSS kapsamında karşılanıyor. Her kurum için ciddi sıkıntı kaynağı olan raporları dijital ortama taşıdık. Erişilebilirlik konusunda ciddi düzenlemeler yaptık. İstihdamda da devrim niteliğinde adımlar attık.

KAMUDAKİ ENGELLİ KONTENJANLARINI YÜZDE 82 SEVİYESİNE ÇIKARDIK

Yüzde 3'ünün etkin kullanılması için merkezi yerleştirmeye dayalı sistem kurduk. Böylece 2002'de 5770 olan engelli memur sayımızı 58319'a yükselttik. Kamudaki engelli kontenjanlarını yüzde 82 seviyesine çıkardık. İş yerindeki görev dağılımından mesai düzeyine kadar her konuda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Hayatın içinde yer aldıklarına şahit oluyoruz. Önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.

Şehitlerimizin bizlere emanet olan yakınları ve gazilerimizin kalbimizde ayrı yeri vardır. Bilerek isteyerek inancı vazifesi uğrunda ölüme yürümesi kadar büyük fedakarlık yoktur. Daima başımızın tacı olmuşlardır. Milletimiz tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilere sahip çıkmıştır. Devletimiz de bu insanlarımıza çeşitli imkanlar sağlamıştır. Şehit yakınları ve gazilerimizin üzerine titredik. Geçmişten miras aldığımız gazilerimizin haklarını genişlettik.

Tazminattan maaşa her konuda uygulamalara imza attık. Bu kapsamda kamuda istihdam edilen kişi sayısı 6315'ti. Bugün ise 45 bine yaklaştı. Devlet olarak tüm imkanlarımızı şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin emrine sunmak için şükranlarımızı sunmaya çalışıyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

BİZ İSE AŞI KONUSUNDA SÜRATLE AŞILARIMIZI ALDIRMAYA BAŞLADIK

Türkiye'nin sahip olduğu altyapı gücü ve sosyal devlet genişliği kriz dönemlerinde oraya çıkıyor. Salgın döneminde GSS gücünü görmekle kalmadık. Sosyal desteklerimizi de test ettik. Salgın döneminde ne sağlık krizi ne de sosyal çöküntü gördük. 46+ milyar lirayı geçen verdiğimiz desteklerle ülkemizin ayakta kalmasını sağladık.En gelişmiş ülkelerde aşı sıkıntısı var. Biz ise aşı konusunda süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Aşılamaya devam ediyoruz. En müreffeh ülkelerinden dahi yürek burkan süreci biz geride bırakmayı başardık. Sosyal destek için ayırdığımız rakam 81 milyar lirayı geçiyor.